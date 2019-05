Orsolini low-cost o l’affondo per Chiesa? La Juventus medita in vista dell’estate

Federico Chiesa si è presentato davanti alle tv e ai microfoni, si è seduto e preso la colpa degli insuccessi della Fiorentina, ha detto «sono il primo responsabile» e dei suoi ventuno anni negli occhi non c’era più traccia. Riccardo Orsolini invece si è messo sulla schiena l’intero Bologna, lo ha trascinato per i capelli alla salvezza con i gol e con gli assist.

Non alzano la cresta, sono la faccia pulita del calcio. La Juventus ha in pugno Orsolini, e adesso sta valutando se affidare proprio a lui un po’ del nuovo ciclo che dovrà costruire il prossimo campionato. A giugno il Bologna dovrà versare ai bianconeri 8 milioni di euro per aggiudicarsene il riscatto. Il controriscatto è fissato a 14, e la Juventus medita. D’altra parte, molto meno dei 70 che dovrebbe pagare al club viola per portarsi via Chiesa.