Non solo Chiesa: a San Siro un ottimo Lafont oscura Donnarumma

Partite così ispide le vinci se davanti hai un solista di talento dietro un muro. […] Ma un solista non può bastare, per quanto il Milan sia squadra sconnessa, malandata e con un Higuain in slow motion. Il fatto è che la Fiorentina ha un portiere che fa la differenza, più del suo coetaneo che gioca nella squadra avversaria. […] Già da un pezzo il paragone è un tormentone. Roba da predestinati, scrive Repubblica. I due ragazzi hanno esordito a sedici anni, uno in Serie A, l’altro nella Ligue 1.

La cosa buffa di questa storia è che Alban fino a pochi anni fa era un attaccante. Finì in porta perché mancava il portiere. Parò tutto e da quel giorno non si è mosso di lì. Grande personalità, due piedi da giocatore che ogni tanto lo portano a rischiare forse troppo. Ma non stavolta, perché il ragazzo ha preso tutto ciò che serviva. […] Una partita perfetta per un talento puro che può appuntarsi sul petto questi tre punti come una medaglia. Lafont può davvero sorridere, mentre il suo collega da sei milioni netti all’anno (dieci volte il suo stipendio) subisce un tiro e torna a casa a mani vuote.