Nasce la Juventus di Sarri: il primo colpo inseguito è Chiesa

E adesso, via alla costruzione della nuova Juventus. Come scrive Il Corriere dello Sport, ora che il Comandante è al timone, può decollare il mercato. Icardi, Milinkovic-Savic, Chiesa: questo il tris d’assi che i bianconeri intendono regalare a Maurizio Sarri per continuare a dominare in Italia e tentare l’assalto alla Champions League. Il bello deve ancora venire, dunque. Con i fari puntati sull’attacco dove c’è Maurito all’orizzonte. La suggestione attuale potrebbe diventare presto realtà, considerando che il bomber argentino è uno degli obiettivi del nuovo allenatore. L’Inter vorrebbe uno scambio con Dybala ma la Joya è tutt’altro che convinto dai nerazzurri. Anzi, punta a rilanciarsi con Sarri o, in caso di addio, ad un’avventura all’estero. Icardi può essere la ciliegina di un attacco che potrebbe accogliere anche Chiesa. L’accordo con il gioiello viola c’è già: cinque anni a 5 milioni a stagione; ora bisogna affrontare la nuova proprietà della Fiorentina, che punta a trattenerlo. In avanti, lo scenario fluido perché con Ronaldo, Bernardeschi e Kean inamovibili, non c’è certezza sul futuro oltre che di Dybala, anche di Mandzukic, Douglas Costa e Cuadrado.