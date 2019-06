Nardella: “Pronti ad incontrare la nuova proprietà per parlare dello Stadio”

L’ormai prossimo arrivo a Firenze di Rocco Commisso porterà con se grandi cambiamenti nella Fiorentina, quello che rimane in eredità dalla vecchia proprietà è la complicata questione stadio. Molte sono le ipotesi e gli interrogativi a cui l’italoamericano dovrà dare seguito. Ieri mattina, a margine della prima riunione della nuova giunta, il sindaco Dario Nardella ha parlato dell’argomento nuova proprietà e stadio: « Non appena avremo, se ci sarà, la nuova proprietà, saremo pronti a incontrarla per discutere il tema dello stadio e della riqualificazione urbanistica di tutta l’area di Castello, per la quale è ancora valido il piano di recupero urbanistico che abbiamo approvato qualche mese fa per lo sviluppo di questa area».Come riportato da La Repubblica, dalle prime impressione emerge la volontà di Commisso (almeno per il momento) di eseguire dei lavori di ristrutturazione del Franchi. Resta il nodo vincolo dalla Soprintendenza delle Belle Arti.

In merito Nardella ha detto: «In ogni caso, qualunque sia la proprietà, noi siamo pronti a fare la nostra parte come abbiamo cercato sempre di fare in questi anni. Speriamo di poter avere un’accelerazione anche su tutti quelli che sono gli obiettivi, dal nuovo stadio al restyling del Franchi e a tutto ciò che può servire ad avere un progetto sportivo che sia all’altezza della città e della squadra ».