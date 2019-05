Montella e la Fiorentina alla sfida più difficile: per loro è davvero la partita della vita

Ci sarà un motivo per cui Tuttosport definisce la partita contro il Genoa, per i viola tutti, “la partita della vita”. Per la squadra e la società certo, che devono e vogliono assolutamente evitare la retrocessione, ma anche per Vincenzo Montella, il quale a causa della squalifica rimediata a Parma dovrà seguire i suoi da uno skybox in tribuna. Da quanto è tornato nel capoluogo toscano, il tecnico campano ha rimediato un solo punticino, all’esordio contro il Bologna. Ecco che allora nella sfida a Prandelli ed ai rossoblù l’Aeroplanino si gioca tantissimo anche dal punto di vista della sua carriera. Ieri Montella si è intrattenuto a lungo con Andrea Della Valle, motivo per cui la seduta di allenamento a porte aperte programmata allo stadio era inizata con leggero ritardo.