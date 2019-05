L’undici anti-Parma: due rientri importanti, davanti il trio Chiesa-Muriel-Mirallas

Capitan German Pezzella e Jordan Veretout: sono loro i due rientri viola più importanti in quel di Parma. Come già scritto ieri, il centrale argentino è pronto a tornare in campo con la mascherina a protezione dello zigomo operato recentemente, l’allenamento odierno sarà risolutivo in tal senso. Il leader gigliato, del resto, vuole esserci a tutti i cosi e Montella deciderà proprio oggi se impiegarlo o meno. In mezzo al campo si riprende il posto Veretout, dopo la squalifica ridotta di una giornata: ai suoi fianchi ci saranno Edimilson Fernandes ed uno tra Dabo e Gerson, unico vero ballottaggio in vista della trasferta emiliana. Infine, l’attacco, alla ricerca di gol pesanti: Luis Muriel verrà supportato ovviamente da Federico Chiesa e Kevin Mirallas. Lo riporta il Corriere dello Sport.