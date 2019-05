Le idee di Commisso per trattenere Chiesa e l’incontro con l’Inter saltato

Secondo quanto riporta Repubblica, Enrico Chiesa che cura gli interessi di Enrico doveva incontrare in questi giorni i dirigenti dell’Inter, Marotta e Ausilio in un incontro, fissato da tempo. Da sempre nel mirino del club nerazzurro e pallino di Antonio Conte, prossimo allenatore dell’Inter. La richiesta della Fiorentina si aggira intorno agli 80 milioni di euro ma Enrico Chiesa ha congelato qualsiasi incontro con l’Inter o con altre società interessate a Federico in attesa di vedere come si evolve la situazione societaria e soprattutto cosa succederà dopo il CDA di venerdì. Nonostante il pressing dell’Inter e Juventus sia forte e avviato da settimane, Rocco Commisso vorrebbe ripartire proprio da Chiesa, cercando di trattenerlo a Firenze e costruire attorno a lui una squadra più forte di quella vista nelle ultime stagioni. Vorrebbe creare un gruppo che possa tornare il prima possibile in Europa, riaccendendo l’entusiasmo della piazza. Possibili le cessioni di giocatori come Veretout e Milenkovic per avere un tesoretto da reinvestire e rinforzare i reparti segnalati dall’allenatore senza dover cedere il gioiello più prezioso. Anche la famiglia di Chiesa è incuriosita da quella che potrebbe essere la nuova Fiorentina e prima di accettare altre destinazioni Enrico vuole capire quali saranno le reali ambizioni ed i piani della nuova proprietà.