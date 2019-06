Le giornate fiorentine di Commisso: il Rocco-style piace a tutti. Antognoni…

Sta travolgendo tutti con il suo entusiasmo, la sua simpatia, il suo spirito, la sua determinazione. Nella Firenze calcistica si respira un’aria nuova, e questo grazie alla presenza di Rocco Commisso. Tra selfie e battute, spesso al telefono (via cellulare ha parlato anche con il presidente Figc Gravina), l’imprenditore italo-americano sta lavorando alacremente per costruire la nuova Fiorentina, come racconta l’edizione fiorentina de La Repubblica. Ieri ad esempio, dopo essersi svegliato presto, ha fatto visita prima alle giovanili viola, per recarsi dopo al centro tecnico di Coverciano, sempre insieme a Giancarlo Antonogni, con cui Commisso sta costruendo un gran rapporto. L’Unico Dieci non gli sta facendo soltanto da Cicerone: sarà lui il tramite tra la proprietà ed il comparto dirigenziale che il neo-proprietario viola ha intenzione di costruire rapidamente.