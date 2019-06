L’amarezza di Andrea Della Valle: “Il segnale era chiaro, momento giusto per uscire di scena”

La conferma arriva da Andrea Della Valle, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Alessandro Bocci per il Corriere della Sera. L’era dei fratelli marchigiani a Firenze è finita, non senza un pizzico di amarezza per come è andata nell’ultimo periodo. La Fiorentina passa a Rocco Commisso, mentre la famiglia DV esce di scena:

E’ un ciclo che si chiude dopo 17 anni, gli ultimi mesi sono stati una sofferenza. Noi la Fiorentina l’abbiamo presa per passione, ma quando i tifosi ti contestano e vengono a protestare davanti ai tuoi negozi il segnale è chiaro, vuol dire che tutto quello che fai e dai è sempre interpretato nella maniera sbagliata. Si chiude un ciclo, è normale: l’importante è trovare il momento giusto per uscire di scena.