La sfortuna di Chiesa, l’astinenza di Muriel: tridente spuntato. E Simeone…

Tridente spuntato, ma pur sempre tridente. Al Tardini sarà nuovamente 4-3-3 con Mirallas titolare e Simeone in panchina. E Muriel? In campionato non segna da due mesi, ma a Parma (con la maglia dell’Udinese) ha realizzato l’unica doppietta in trasferta della carriera ed è a caccia del gol numero 50 in Serie A. Chiesa invece non segna dal maledetto k.o. di Cagliari e da allora deve fare i conti con la sfortuna… di legno, tra pali e traverse colpite, si legge sul Corriere dello Sport – Stadio. A completare il tridente ci sarà Mirallas, giocatore a cui Montella fin qui difficilmente ha rinunciato. Toccherà anche a lui cercare di riscattare la notevole serie di errori di una settimana fa e di segnare il terzo gol in campionato (il primo del girone di ritorno).