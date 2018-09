La notte più delicata: Pioli si affida alla scommessa Dragowski

In vista della partita di Napoli, Stefano Pioli ha due dubbi. Il primo riguarda la mediana visto che tornerà disponibile Veretout, l’altra Pjaca: farlo giocare titolare o no? Ma è in porta, scrive La Nazione, che il tecnico si giocherà la scommessa più pesante. Lafont ko, anche se sta meglio, e spazio a Dragowski. Toccherà al polacco controbattere alla forza offensiva degli azzurri e soprattutto riscrivere pagine positive sulla sua carriera in maglia viola.

Sembrava dovesse andar via, ma poi il mercato ha preso una direzione diversa, vuoi perché forse alla Fiorentina non è mai arrivata l’offerta giusta; vuoi perché lo stesso Drago, probabilmente non è stato sollecitato da club che hanno stimolato la sua attenzione: fatto sta che, con la partenza di Sportiello e l’investimento sul giovane Lafont, la cornice attorno al suo ruolo è rimasta la stessa: portiere di riserva. Vincere la scommessa non sarà facile, ma in caso di successo, la serata napolatena di Dragowski potrebbe rappresentare un trampolino decisivo per quel giocatore destinato a lasciare Firenze a tutti i costi.