Galanti: si difende: “La presenza di extrasistole non è sintomo di una patologia”

Il Corriere Fiorentino svela alcune delle dichiarazioni del professor Giorgio Galanti – uno dei due medici indagati per la scomparsa di Davide Astori – davanti al procuratore Giuseppe Creazzo e al pm Antonino Nastasi , che si occupa dell’inchiesta: “Quei certificati sono stati rilasciati in modo corretto, nel rispetto della scienza medica e dei protocolli dello sport agonistico. La presenza di extrasistole non è sintomo di una patologia”.