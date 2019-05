La carta dei Della Valle: tenere Chiesa per rimettersi in gioco

Lui e solo lui come estrema possibilità, sempre che ne abbia voglia e che voglia ne abbia l’imprenditore marchigiano, di diventare una sorta di garante di Diego Della Valle. Lui come garanzia alla rinascita, alla ricostruzione. Se DDV non lottasse per tenere Federico Chiesa, se lo cedesse in un batter d’occhio, magari proprio alla Juventus, è chiaro che pure quella residua parte di Firenze che resta in attesa di un rilancio della Proprietà, finirebbe per abbandonarlo. Una sfida per la proprietà, la più difficile: si gioca adesso – scrive Il Corriere dello Sport – la battaglia per il futuro di un club e di una città.