Italiani all’estero nostalgici: la Fiorentina su due attaccanti che vogliono tornare a casa

La Fiorentina è al lavoro per trovare un attaccante da consegnare a Pioli (LEGGI L’IDENTIKIT). I profili che piacciono sono quelli di Sansone e Gabbiadini. Il primo è stato seguito anche la scorsa estate, ha un ingaggio alla portata (1,2 milioni) e ricopre più ruoli in attacco. L’alternativa è Manolo Gabbiadini in uscita dal Southampton (LEGGI RISULTATI E CLASSIFICA DELLA PREMIER LEAGUE) che però ha un ingaggio che supera i due milioni, aspetto su cui eventualmente lavorare.

