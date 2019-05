Il misterioso rinvio del CDA: dubbi sulla vendita del club?

Ieri la comunicazione (LEGGI QUI), oggi le possibili motivazioni. Cosa c’è dietro le 24 ore di rinvio di uno dei CDA probabilmente più importanti della storia recente della Fiorentina? Il Corriere Dello Sport prova ad individuare i retroscena. Si parla di un’offerta non ben quantificata da parte di Rocco Commisso, ma anche di un possibile non convincimento di Andrea Della Valle, ancora legato alla Fiorentina a differenza di Diego. Il quotidiano tenta anche di ipotizzarne lo svolgimento, con i proprietari ‘presenti’ in conference call e tre possibili scenari: vendita immediata con decisione già presa, oppure presa in considerazione delle altre offerte ricevute per l’acquisto, o infine pensare al prossimo futuro sul campo, con la nomina di un Direttore Generale per non ritrovarsi in ritardo con il mercato.

In ogni caso, domani sono attese da tutti le parole di Diego Della Valle, specie dopo la sua ultima espressione nella famosa lettera aperta: siamo al momento decisivo.