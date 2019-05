Il Mattino: addio Allan, Veretout e il Napoli si vogliono. Il francese lo ha già comunicato alla Fiorentina

L’edizione odierna de Il Mattino dà praticamente per certa la partenza di Allan, sul quale resta vigile il Psg. Il Napoli però non sta a guardare e secondo il quotidiano ha già l’accordo con Jordan Veretout: il francese avrebbe già comunicato alla Fiorentina la sua intenzione di approdare in azzurro. La valutazione fatta dal club viola si aggira attorno ai 23 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Amadou Diawara, anche se il Napoli vorrebbe almeno recuperare i 16 milioni investiti per portarlo in azzurro. UFFICIALE: IL FULHAM SVINCOLA DUE GIOCATORI ACCOSTATI ALLA FIORENTINA