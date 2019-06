Il casting per la panchina prosegue e Montella resta in attesa… sull’Himalaya

Il casting allenatore è già partito [LEGGI QUI], ma la sensazione è che si concretizzerà eventualmente solo dopo il contatto diretto tra Comisso e Montella. Non sono arrivate conferme ufficiali su un colloquio telefonico tra i due, anche perché l’allenatore in questo momento si trova sulla parte orientale dell’Himalaya e tornerà a Firenze a metà mese, come il nuovo proprietario. Il momento decisivo sarà quello ed è difficile avere sensazioni, perché la partita resta apertissima. Lo scrive La Nazione.