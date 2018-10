I dubbi di Pioli: in quattro per due posti

Sono due, secondo il Corriere dello Sport, i dubbi di Pioli per la partita contro il Cagliari. Da una parte c’è Gerson, dall’altra Edimilson Fernandes. Il brasiliano parte in vantaggio. Toccherà, probabilmente, a lui tornare a vestire i panni dell’imprevedibilità. In queste due settimane ha lavorato per recuperare smalto e fantasia. Deve rispondere sul campo, consapevole che lo svizzero scalpita.

Davanti, invece, la “battaglia” è tutta sulla fascia: ci sono Marko Pjaca che cerca di liberarsi dal peso della troppa inattività e Kevin Mirallas, recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a saltare la partita contro la Roma.