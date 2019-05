Futuro in pausa, conta solo la salvezza: Andrea (e Diego?) Della Valle in arrivo a Firenze

Come scrive il Corriere Fiorentino, “qualsiasi strategia sul futuro resta in stand-by, conta solo il presente e la salvezza. Anche nel corso delle prossime sedute le presenze saranno costanti, mentre a ridosso della gara è lecito attendersi l’arrivo della proprietà. Come da prassi, venerdì o sabato, Andrea Della Valle potrebbe arrivare a Firenze per seguire gli ultimi allenamenti, mentre nella serata di domenica non è da escludere che sia Adv che lo stesso Diego Della Valle possano essere al Franchi”.