Fiorentina, possibile ritorno al 3-5-2 contro il Bologna (senza Pjaca)

Mister Pioli sta studiando tutte le sue tattiche, in vista della gara contro il Bologna, che deve dare risposte a questa Fiorentina che non vince da troppo tempo. A rendere ancora più complicate le scelte del tecnico, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono state le fatiche e gli infortuni rimediati in nazionale, Pezzella su tutti, che potrebbero mostrare uno scenario tutto nuovo. Con Pjaca che non sta rendendo ai suoi livelli e senza il capitano argentino, si potrebbe rivedere nel derby contro il Bologna il 3-5-2, modulo che ha fatto le fortune di Montella, che vedrebbe una nuova Fiorentina in campo. Senza il capitano argentino, la difesa potrebbe vedere l’innesto di Ceccherini con Milenkovic e Hugo, e l’impiego dello scalpitante Norgaard a centrocampo. A pagare le spese del cambio di modulo potrebbe essere Pjaca, sottotono nelle ultime uscite, affaticato dagli impegni della sua Croazia, potrebbe non trovare una maglia da titolare.