Fiorentina, do you speak english? Il nuovo corso viola secondo Commisso

In attesa del closing, previsto per la prossima settimana, Rocco Commisso ha già indicato la strada da percorrere ai suoi uomini di fiducia, che lo aiuteranno a costruire la nuova Fiorentina, scegliendo le persone più adatte per il nuovo corso viola. Primo obiettivo dell’imprenditore italo-americano: conferire al club una dimensione internazionale. Per questo, i gigliati dovranno tornare ben presto a disputare le coppe europee. Ma l’internazionalizzazione non riguarderà soltanto la squadra, visto che avverrà anche in seno alla società, dove tutti dovranno saper parlare l’inglese. A partire dall’allenatore, con cui Commisso vuole interagire direttamente. Lo scrive Massimo Basile su La Repubblica.