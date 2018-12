Eysseric e Thereau, a gennaio sarà addio. E anche un giovane attaccante può salutare

A gennaio sarà cessione per Valentin Eysseric e Cyril Thereau. Il primo tornerà al Nizza, anche se la trattativa deve ancora partire. La Fiorentina non vuole fare minusvalenze e parte da una valutazione di almeno 4 milioni di euro. Pur di liberarsi dell’ingaggio, i viola sono disposti al prestito gratuito per cedere l’ex Udinese. Inoltre, uno tra Sottil e Vlahovic potrebbe andare sei mesi in prestito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.