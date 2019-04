Edimilson non convince la Fiorentina. Via anche Norgaard e Gerson

Oltre a Veretout, anche Norgaard e Edimilson Fernandes potrebbero lasciare la Fiorentina in estate. Come scrive Repubblica Firenze, il primo è stato bocciato nel giro di poche settimane. Il danese potrebbe chiedere di andare a cercare fortuna altrove. Un vuoto in mezzo al campo che Pioli ha provato a colmare arretrando prima Veretout e poi con Edimilson Fernandes. Le prestazioni dello svizzero, calate nelle ultime uscite, non sembrano aver convinto la Fiorentina a tirare fuori i 9 milioni necessari al suo riscatto dal West Ham. Ma un aiuto sembra arrivare dal tecnico degli inglesi Pellegrini, che non intende puntare sul 22enne. Volontà su cui potrebbero forzare i viola per trattenerlo a una cifra più bassa. Chi lascerà Firenze è invece Gerson che, finito il prestito, farà ritorno almeno temporaneamente alla Roma.