Diritti tv, abbonamenti e main sponsor: come cambia la Fiorentina di Commisso

Un nuovo modo di intendere il marketing della Fiorentina e un ponte con New York da attivare: a partire da Dream Loud, che quest’anno era già comparso sul retro delle maglie viola e che ha esportato il nome di Firenze a Times Square. Adesso però servirà qualcosa in più: come scrive La Nazione, dovrà essere trovato un main sponsor dopo la fine del rapporto con Folletto. Con i paletti del primo anno di una nuova proprietà col Fair Play Finanziario, serviranno anche altri tipi di introiti da mettere a bilancio visto che don il cattivo piazzamento in classifica è scesa anche la parte variabile degli incassi dei diritti televisivi (29 milioni è quella fissa, il resto dipende dal numero di tifosi e dal rendimento negli ultimi cinque anni). Inoltre si dovrà studiare attentamente la nuova campagna abbonamenti, perché Commisso ha voglia di rendere orgogliosa la sua gente: prezzi da rivalutare, con promozioni che di certo saranno studiate con l’obiettivo di cercare di riempire il più possibile lo stadio.