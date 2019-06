Dirigenza viola, ore decisive per il nuovo organigramma. I nomi caldi…

Salvo sorprese, Rocco Commisso domani lascerà l’Italia per tornare a New York, e come riporta il Corriere dello Sport, sono le ultime ore per cercare di creare l’organigramma societario. Per il ruolo di amministratore delegato sembra ormai una corsa a tre: il favorito sembra Luca Scolari, uomo di calcio che ha aiutato la Fiorentina a creare il campo di calcio dedicato a Davide Astori a Betlemme. Gli altri due nomi sono Umberto Gandini, che Commisso aveva contattato prima del closing con il Milan, e Andrea Cardinaletti, presente nell’ Istituto per il Credito Sportivo. Per la parte sportiva invece, con Corvino che non sarà confermato, il nome forte è quello di Frederic Massara, che dopo aver lasciato la Roma potrebbe arrivare a Firenze, anche se eventuali outsider potrebbero rientrare in corsa.