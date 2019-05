Direttore sportivo cercasi: contatto tra la Fiorentina e Ripa

La Fiorentina è alla ricerca di un direttore sportivo visto che, a fine stagione, Carlos Freitas lascerà il club viola. Come scrive La Nazione, un contatto tra la società gigliata e Roberto Ripa c’è stato. L’ex team manager viola e adesso in Friuli come supervisore dell’area tecnica dell’Udinese, può essere un profilo adatto a ricoprire un ruolo delicato come quello di uomo mercato insieme a Pantaleo Corvino. In leggero ribasso, invece, le quotazioni di Pierpaolo Marino. Tutto dipenderà dal futuro dell’attuale Dg. Far coesistere due personalità forti come quelle di Marino e Corvino non è facile.