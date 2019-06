De Paul, Mandragora e Skhiri: c’è un centrocampo da rifare

È evidente che il reparto che necessita di un restyling quasi integrale è il centrocampo. Con l’addio sempre più probabile di Veretout – spiega Il Corriere dello Sport – alla fine ne restano due, Benassi e, ammesso che non vada altrove, Dabo. Servirà un giocatore in grado di dettare i tempi di gioco, un mediano puro come Skhiri (cercato anche da Corvino), o un centrocampista poliedrico come Rolando Mandragora (SCHEDA), che proprio Pradè ha rilanciato a Udine. Nel mezzo, sempre per guardare in casa friulana, attenzione soprattutto a Rodrigo De Paul (SCHEDA), corteggiato da tanti, che con il gioco di Montella potrebbe davvero trasformarsi in un’arma letale. Massima attenzione, poi, anche al mercato polacco (da cui arriverà Zurkowski, preso a gennaio LA SCHEDA ), dove il ds viola, in passato, ha scovato talenti niente male. Prima, comunque, si dovrà guardare in casa e sfoltire, per poi puntare almeno ad un big per reparto, sfruttando magari anche le soluzioni a costo zero (vedi Bertolacci che piace sia al ds che al tecnico), ma tenendosi pronti anche a investire.

