Da un ex viola all’altro: il Spal ha scelto il sostituto di Viviano

Porte girevoli in casa Spal: secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, il club estense starebbe pensando all’ex portiere viola Marco Sportiello, nell’ultima stagione al Frosinone ma ancora di proprietà dell’Atalanta. A fine mese, infatti, scadrà il prestito di un’altro ex gigliato come Emiliano Viviano, destinato a tornare allo Sporting Lisbona senza che venga esercitato il diritto di riscatto.