Corvino è cupo: non si aspetta nulla di buono

Cupo e distante. Così La Nazione descrive Pantaleo Corvino. Il Dg viola sta vivendo in prima persona gli effetti dell’incertezza che regna nella società. Al centro del Consiglio d’Amministrazione di oggi il suo nome sarà al centro delle discussioni della proprietà.

A chi gli è vicino, Corvino avrebbe confidato di non aspettare nulla di buono in vista della prossima stagione. Sia perché l’ipotesi di un cambio di proprietà è sempre dietro l’angolo, sia perché all’interno della società sarebbe crescendo il partito di chi, in caso di permanenza dei Della Valle, caldeggia un totale cambio dell’area tecnica dopo aver già incassato l’addio di Freitas. Corvino aspetta in silenzio.