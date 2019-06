Corvino-Barone, un incontro dai toni accesi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo giorno da dipendente della Fiorentina di Pantaleo Corvino non è stato semplice. L’incontro da tempo in programma in una stanza dell’Hotel Savoy, ha visto contrapporsi due uomini del sud dal carattere forte, a fare le veci della nuova proprietà c’era Joe Barone (braccio destro di Commisso). Corvino sapeva da settimane quale sarebbe stato il suo destino, lo aveva confidato agli amici ed aveva recuperato le sue cose negli uffici della Fiorentina. Quello che invece non si aspettava, in sede di discussione, era un vero e proprio scontro verbale, dai toni accesi che ha attirato l’attenzione di clienti e personale dell’albergo. Non si aspettava di trovarsi davanti un interlocutore così ostinato, un siciliano di Brooklyn che si è fatto da solo, abituato a lottare per raggiungere i propri obiettivi senza ricevere regali da nessuno. Corvino ha chiesto un milione di euro per andarsene, la risposta è stata negativa e si sono paventate vie legali con tempi di risoluzione molti elevati. Commisso è seguito da uno studio potente di New York molto conosciuto. Dopo alcuni diverbi e scambi di opinioni decisi, Corvino è uscito dalla stanza per consultare un amico avvocato e decidere il da farsi. Dopo alcune ore in cui la riunione è stata interrotta più volte, i toni non si sono placati ma il direttore ha accettato una cifra più bassa e si è arreso, forse per la prima volta dopo anni.