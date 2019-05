Corsi: “Montella non ha responsabilità. Fiorentina? Non ci aspettiamo regali”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

Domenica una mano potrebbe arrivare anche dal suo amico Montella.

«Nell’ultimo derby ci siamo abbracciati. Con la sincerità tipica di chi è amico vero. Purtroppo Vincenzo è tornato alla Fiorentina in un momento sbagliato. Ma lui non ha responsabilità».

Fiorentina-Genoa è l’altra sfida salvezza dell’ultimo turno.

«La squadra viola deve vincere per tanti motivi. Ha bisogno di chiudere in maniera positiva una fase delicata».

Ci sarà ancora il derby toscano il prossimo anno in serie A?

«Siamo figli di mondi calcistici diversi ma un po’ di pepe in più non guasta mai, Comunque noi non ci aspettiamo certo regali dagli altri. Vogliamo conquistarci da soli la salvezza».