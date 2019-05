Contro il Genoa ci sarà un’onda viola: Franchi esaurito. I fratelli Della Valle…

Sarà un Franchi sold out domenica prossima in occasione dello scontro salvezza contro il Genoa. Come riporta Stadio, attirati dal prezzo di un euro e dalla voglia di partecipare all’ultima occasione per evitare il precipizio, i fiorentini si sono messi in in lunghe fila per ottenere il biglietto. Emblematica quella che dal negozio del club in via Sette Santi, decine di metri, in silenzio, quasi fin sotto la chiesa che porta lo stesso nome. Un euro per continuare a sperare, per tumulare una paura che si è fatta sempre più solida. E’ una sorta di preghiera collettiva. Qualcuno sussurra che bisognerebbe andare a parlare con la squadra. Forse avverrà, ma c’è chi ricorda che la squadra, sempre che ancora ci sia, non dovrebbe avere certo bisogno di essere spinta.

Dunque Firenze ci sarà, trentamila, forse di più, probabilmente oltre ogni record stagionali. Quasi quarantamila per un Fiorentina-Genoa che in condizioni normale avrebbe avuto nemmeno i soli abbonati. Le previsioni meteorologiche promettono poco e male però Firenze deve esserci, per evitare la catastrofe o per viverla in una sorta di catarsi. Andrea Della Valle dovrebbe arrivare già sabato, per stare con la squadra e con Montella. E poi resterà alla partita? Pare di sì, raccontano. E verrà anche Diego, specialmente adesso che la Fiorentina si gioca il tutto per tutto? Qui il punto interrogativo è necessario, anche se viene confermato che i fratelli marchigiani dovrebbero essere tutti e due in Italia. Intanto viene ribadito che il Franchi domenica vedrà anche oltre duemila genoani. Per loro lo spicchio degli ospiti.

IN CODA PER LO SPAREGGIO: FIORENTINA-GENOA, IL DATO SUI BIGLIETTI VENDUTI