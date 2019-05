Con o senza nuova proprietà Montella rischia, le possibili alternative

Vincenzo Montella doveva essere la carta vincente per risollevare la Fiorentina ma non è stato così. In otto gare sei sconfitte e due pareggi hanno condannato i tifosi a subire un finale di stagione drammatico, molti sono i dubbi sollevati sul suo operato in maglia viola. Adesso la città rimane in attesa di capire cosa succederà dopo il CDA di venerdì, tuttavia in entrambi i casi sia cessione che permanenza dei Della Valle, il futuro dell’Aeroplanino è incerto nonostante il pesante contratto biennale. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, nell’eventuale ipotesi di una proprietà Commisso, potrebbe ripetersi l’accoppiata ex Milan con Mirabelli Direttore Sportivo e Gattuso allenatore. In secondo piano al momento rimangono i nomi di Faggiano Ds del Parma che sponsorizzerebbe D’Aversa e Pier Paolo Marino attualmente svincolato.

