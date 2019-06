Commisso, ieri sera lo sbarco in Italia: dal siparietto curioso alle prossime mosse

L’incredulità è stata generale, sia di Rocco Commisso che dei giornalisti presenti all’aeroporto di Milano. “Siamo qui per Conte” la curiosa giustificazione dei colleghi: “Molto più importante di me” le prime parole sorridenti del magnate italo-americano (QUI IL VIDEO). Si è presentato con il suo braccio destro Joe Barone verso le 22.00 e non ha praticamente rilasciato altre dichiarazioni, anche se ha promesso che presto parlerà. Nella ricostruzione del Corriere Dello Sport, fare 2+2 viene spontaneo, poiché nel capoluogo lombardo sono presenti gli uffici Tod’s quartier generale dei Della Valle e il contatto sembra ormai finalmente imminente anche di persona fra gli imprenditori. Di certo il tempo scorre e serve una soluzione a breve termine, anche per gli altri protagonisti coinvolti. Da quello che appare, l’unico sicuro della riconferma sarebbe Giancarlo Antognoni, mentre da riempire ci sarebbe soprattutto la casella di Direttore Sportivo: con Corvino a chiudere il suo mandato si fanno i nomi principali di Mirabelli, Marino, Baldini, ma anche Cinquini. Una cosa alla volta, però: intanto serve l’ufficialità del passaggio di mano.