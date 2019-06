Commisso disegna la nuova Fiorentina: Barone e Antognoni referenti, Gandini vicino

Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul nuovo assetto dirigenziale della Fiorentina: “Barone sarà il referente di tutte le aree mentre Giancarlo Antognoni sarà il garante sportivo. Per il ruolo di amministratore delegato in pole c’è Umberto Gandini che ieri ha avuto un lungo confronto telefonico con gli avvocati di Commisso. Non siamo alla firma ma comunque a un passo dall’accordo. Ieri intanto il magnate ha avuto un contatto con Luca Scolari, che al momento però è solo un’alternativa”.