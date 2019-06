Chiesa, tutto in discussione: Antognoni uomo giusto per convincerlo a restare

Su La Repubblica si fa il punto su Federico Chiesa. La Juventus ha offerto 55 milioni di euro alla Fiorentina e 6 milioni di ingaggio al giocatore. L’Inter si è avvicinata alla cifra per il cartellino includendo Pinamonti come contropartita tecnica. Tutto è in discussione: Commisso vuole tenerlo e si è esposto, serve un incontro per rilanciare con forza la permanenza di Chiesa. La strada da percorrere è la costruzione di una Fiorentina da Europa e un sostanzioso aumento di ingaggio. L’uomo giusto per portare avanti il dialogo potrebbe essere Giancarlo Antognoni. La situazione, però, resta complicata.