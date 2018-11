Chiesa-Simeone-Pjaca: il tridente non va, Pioli valuta le alternative

Chiesa-Simeone-Pjaca, il tridente studiato in estate non sta dando i frutti sperati alla Fiorentina. Secondo Il Corriere dello Sport, Stefano Pioli starebbe valutando le alternative per il futuro. Mirallas ed Eysseric scalpitano, hanno desiderio di mettersi in mostra. Resta in piedi anche l’idea di Chiesa finto centravanti ma per la prossima gara l’allenatore sembra intenzionato a insistere sui classici tre.