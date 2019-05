Chiesa: permanenza a Firenze solo con ritocco dell’ingaggio. Juventus e Inter alla finestra

Sarà un’estate di mercato calda per Federico Chiesa. Come scrive La Nazione, la sua eventuale permanenza a Firenze dovrebbe avvenire con un ritocco dell’ingaggio. Sarebbe un segnale da parte della proprietà, poco incline a separarsi dal suo gioiello, anche se le pretendenti sono tante e alcune – Juve e Inter – stanno preparando le mosse definitive per andare all’assalto. Aspettano il 27 maggio quando potrebbe parlare Diego Della Valle per fare chiarezza.