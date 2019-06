Su La Gazzetta dello Sport si parla dell’interesse dell’Inter per Federico Chiesa. Scrive la rosea: “Lo cerca (Valentino Lazaro, ndr) ancor di più nelle ultime ore, da quando ha capito che per Federico Chiesa la strada si è fatta troppo in salita. Vuoi perché con il cambio di proprietà la situazione della Fiorentina non è ancora fluida. Vuoi perché la Juventus s’è portata avanti trovando una base di accordo con l’esterno della Nazionale”.