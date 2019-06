Chiesa, a breve l’incontro decisivo: la possibile (doppia) soluzione di Commisso

Su La Nazione si parla del futuro di Federico Chiesa: “Ci sarà un incontro fra le parti, a breve, sicuramente quando Commisso tornerà in Italia fra due settimane e sarà in questa occasione che anche il giocatore dovrà evidenziare le proprie idee davanti alle offerte (pesantissime) di Juventus e Inter. La soluzione? Il nuovo proprietario dei viola potrebbe prospettare a Chiesa un contratto più pesante a livello economico e la possibilità di scegliere (magari fra un anno) liberamente il club dove continuare la carriera in caso di proposte di mercato preziose”.