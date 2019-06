CdA: non è da escludere l’ipotesi di rinvio della cessione

E’ il giorno del Consiglio d’Amministrazione in casa Fiorentina. I Della Valle non sono attesi a Firenze, interverranno in call conference. Per quanto riguarda la presunta trattativa con Rocco Commisso, se le voci su un pre accorso intorno ai 150 milioni di euro non hanno ricevuto nessuna smentita, non sono comunque da escludere altre ipotesi, come quella che vedrebbe i Della Valle pronti a rinviare i tempi della cessione scegliendo un nuovo management che gestisca i mesi prossimi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.