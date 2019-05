Cda, due scenari: closing in arrivo o più offerte sul tavolo? La situazione

Appuntamento rimandato di 24 ore con il vertice “dell’anno” che farà chiarezza sul futuro societario viola: il Cda però si svolgerà regolarmente a partire dalla tarda mattinata, con buona parte degli esponenti di spicco collegati in videoconferenza, con Diego Della Valle ad esporre i temi e accendere i riflettori sul futuro. Come scrive La Nazione ci sono due possibili scenari: il primo è che la Fiorentina sia ufficialmente in vendita e che sul tavolo ci siano una o più proposte d’acquisto. Se così fosse i Della Valle potrebbero inserire un manager al quale affidare poteri e compiti per gestire il lato sportivo della squadra in attesa della trattativa definitiva per chiudere la cessione. La seconda è che lo stesso Diego Della Valle abbia già portato avanti una trattativa per la cessione del club e sfruttare il Cda per aggiornare la dirigenza del club che potrebbe così mettersi nella posizione di lasciare la cariche a una banca advisor che accompagnerebbe la società al closing. Il rischio è quello di arrivare in ritardo sul mercato, ma la sensazione di lunedì era quella di chiudere con Commisso e rendere ufficiale la cessione tra il 17 e il 20 giugno.