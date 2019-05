Cda decisivo, i dubbi di Diego Della Valle su Commisso: i tempi per la cessione si allungano

La sensazione è che sia calato il gelo viola su Rocco Commisso che, attraverso uno studio legale, aveva manifestato interesse per la Fiorentina chiedendo documentazione, bilanci e ogni informazione utile per approfondire. In Usa si parlava di preaccordo in attesa di approfondimenti. Ma La Nazione scrive che l’italo-americano abbia “violato” la segretezza dell’accordo con la Fiorentina e che soprattutto anche i tentativi di acquistare il Milan in passato siano stati molto scenografici. La domanda che si pone il quotidiano è: davvero Diego Della Valle ha preso in considerazione la candidatura di Commisso per cedere la società? E chi può escludere che il proprietario della Fiorentina non abbia preso contatti con altri soggetti di cui nessuno sia stato messo a conoscenza?

Il CdA di venerdì potrebbe servire alla nomina di un nuovo manager per gestire la società in attesa del giusto soggetto per il cambio di società. Giorni caldissimi, e tanta amarezza tale da convincere DDV ad avviare le esplorazioni per la vendita. La nomina pubblica di un advisor sarà il passo successivo, ma ad oggi non si intravedono condizioni per prevedere tempi brevi per un eventuale passo di mano.