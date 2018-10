Marco Benassi punta ad andare oltre i suoi 4 gol in campionato. All’ex granata ne manca solo uno per eguagliare le sue stagioni più prolifiche e punta quota 10 in maglia viola. Dopo aver superato Kubik e Berti, vuole agganciare Beltrandi e Veretout, per poi mettere nel mirino Aquilani (13), Jorgensen e Borja Valero (14). Lo scrive il Corriere dello Sport.