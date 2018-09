Benassi e Lafont per sorpassare la Spal in classifica. E Pioli lascia fuori Chiesa

Benassi e Lafont sono pronti al rientro contro la Spal, sperando di proseguire la mini tradizione positiva di inizio campionato al Franchi. Gli ultimi sette tiri del centrocampista viola hanno portato tre gol, mentre il portiere francese fin qui ha sempre giocato davanti al proprio pubblico avendo saltato per infortunio le due trasferte. Pioli è tentato dal turn over massiccio, Chiesa compreso, che potrebbe riposare in vista dell’Inter martedì: Pjaca e Mirallas titolari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

