Barone, toccata e fuga a Firenze. La presenza al Franchi da tempo in agenda

La Nazione in edicola stamani si concentra sulla visita di Joe Barone domenica al Franchi: una sciarpa viola, ritenuta “troppo scenografica” per provare a confondersi tra i 37.000 e una presenza quasi annunciata. L’uomo di fiducia di Rocco Commisso aveva programmato la visita a Firenze già da due settimane e poteva già essere presente a Fiorentina-Milan, ma per questioni legate al contratto preliminare con i Della Valle la visita è stata rimandata. Una stretta di mano con Renzi e subito la ripartenza negli States: per l’italo-americano nativo di Pozzallo una toccata e fuga per prendere coscienza dell’aria che tira in città e studiare gli umori del pubblico.