Baiano: “Bati vuole ruolo utile. Secondo me potrebbe…”

Francesco Baiano, ex giocatore della Fiorentina e amico di Gabriel Omar Batistuta, ha rilasciato a Il Corriere dello Sport alcune dichiarazioni in merito al possibile ingresso nella nuova società viola del Re Leone:

Sarei molto contento, se diventasse ufficiale anche perché lui è un pezzo di storia fondamentale dei viola. Poi naturalmente dipenderà da quale ruolo gli daranno. L’importante è che i grandi ex vengano chiamati per essere utili alla società, non per semplice rappresentanza. Devono fare un ruolo che incida sul lavoro della società. Bati mi ha sempre detto che sarebbe stato contento di una chiamata, ma soltanto per un ruolo utile. Vi dico una cosa: nel calcio ci sono tre ruoli importanti per incidere davvero ovvero il presidente, l’allenatore e il direttore sportivo. E queste figure in viola ci sono già. Ci sono altri ruoli di un certo rilievo e cioè il braccio destro del presidente, visto che Commisso vivrà a New York, oppure il responsabile del mercato in Argentina e tutto il Sudamerica