Attaccante cercasi: piacciono Muriel e Sansone. E Balotelli…

In Spagna piacciono Muriel e Sansone (SCHEDA), ma Siviglia e Villarreal non hanno intenzione di svenderli. Lo stesso discorso vale per il Southampton con Gabbiadini (SCHEDA). Altro nome interessante è quello di Stepinski, che potrebbe portare Vlahovic in prestito al Chievo. E poi la suggestione Balotelli: ingaggio fuori dalla portata, ma se si offrisse in prestito per sei mesi con riduzione di stipendio allora un piccolo margine potrebbe esistere, anche se l’ultima parola sarebbe di Pioli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.