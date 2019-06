Antognoni: “Non solo Chiesa, vogliamo trattenere tutti i top”. Su Batistuta…

Un augurio di serenità personale e di una squadra che porti avanti le sue idee a Pioli, quindi di nuovo a capofitto sui temi viola. Prosegue l’intervista a Giancarlo Antognoni de La Repubblica:

Sul futuro: “Quando arriva un nuovo proprietario, vuol fare subito bene“, c’è entusiasmo nonostante il futuro sia sempre un’incognita.

“La volontà della società è quella di trattenere Chiesa per almeno un altro anno. Federico è un bravo ragazzo, un giocatore eccezionale che sicuramente ha un grande futuro davanti a sé. Sta bene a Firenze, è legato a noi e alla città, ha un contratto fino al 2022 e il presidente vuole tenerlo. In programma, dopo l’Europeo U21, c’è una chiacchierata con babbo Enrico. Non ho avvertito la voglia di andare via subito da parte del giocatore. Ma la volontà della Fiorentina non è soltanto quella di trattenere Chiesa: vogliamo trattenere anche tutti gli altri top che abbiamo in rosa.“

Batistuta in società? “Bisognerà vedere più avanti come si evolverà la situazione“. Antognoni ha cenato con Bati e sa che ha il viola nel cuore, ma non dà garanzie sull’entrata del Re Leone nell’organigramma della Fiorentina.

Infine, la chiosa su Commisso, che si rivela essere tifosissimo di tutte le Nazionali, anche di quella femminile: “A proposito di calcio femminile, Rocco crede molto in questo movimento e sono certo che sarà uno strenuo sostenitore dei programmi di sviluppo della Fiorentina Women’s“.