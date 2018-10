Andrea Della Valle da ieri con la squadra: carica alla squadra, sarà al ‘Franchi’

Andrea Della Valle ha assistito all’allenamento di rifinitura della squadra di Stefano Pioli e ha “partecipato” ai festeggiamenti per il cinquantatreesimo compleanno del tecnico parmigiano, ma soprattutto ha voluto trasmettere entusiasmo e determinazione a Pezzella e compagni come non era riuscito a fare alla vigilia della sfida contro la Lazio a causa degli impegni di lavoro. Ventiquattro ore piene nel mondo viola – racconta Il Corriere dello Sport – che troveranno il loro apice oggi pomeriggio alle 18, quando Andrea Della Valle assisterà alla partita contro il Cagliari che può rappresentare un nuovo punto di partenza per la Fiorentina. Ci credono, ad esempio, i tifosi: la prevendita è stata buona e anche in questa occasione si va verso le 30.000 presenze a testimonianza.